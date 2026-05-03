محافظة سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والأتربة

أعلنت محافظة سوهاج، حالة الطوارئ القصوى بكل القطاعات التنفيذية والخدمية لمواجهة موجة الطقس السيئ والتقلبات الجوية الحادة التي اجتاحت الإقليم، وصاحبتها رياح محملة بالأتربة والرمال الكثيفة؛ مما أدى إلى انخفاض حاد في مستوى الرؤية الأفقية وتكون سحب غبارية غطت سماء بعض المراكز والمدن، خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المفتوحة.

وأصدر اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، توجيهات عاجلة لغرفة العمليات المركزية بمتابعة الموقف لحظة بلحظة، مع رفع درجة الاستعداد في المستشفيات ونقاط الإسعاف لاستقبال حالات ضيق التنفس الناتجة عن الغبار.

وكلف المحافظ، إدارة المرور بفرض رقابة صارمة على الطرق السريعة وتكثيف الدوريات المرورية لتوجيه قائدي المركبات بضرورة توخي أقصى درجات الحذر والالتزام بالسرعات المقررة واستخدام الأنوار التحذيرية وتجنب السفر غير الضروري لحين استقرار الأوضاع الجوية؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وناشدت المحافظة، المواطنين من كبار السن والأطفال ومرضى الحساسية والجيوب الأنفية بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع إحكام غلق النوافذ والابتعاد عن اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والأشجار المتهالكة خشية سقوطها نتيجة شدة الرياح.

وأكدت جاهزية فرق التدخل السريع بشركات المياه والكهرباء للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة وضمان استمرار الخدمات الحيوية للمواطنين على مدار الساعة.