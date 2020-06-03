وزير الدفاع الأمريكي يرفض مشاركة الجيش في مواجهة الاحتجاجات

أعرب وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، عن رفضه مشاركة القوات المسلحة الأمريكية، في مواجهة الاحتجاجات التي تجتاح معظم المدن الأمريكية بسبب مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، على يد أحد ضباط الشرطة.



وقال "إسبر"، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء: إنه لا يدعم تطبيق "قانون الانتفاضة" الذي تم تبنيه عام 1807 ويسمح للرئيس الأمريكي بنشر قوات عسكرية داخل البلاد لإخماد أعمال الشغب والاضطرابات، معتبرًا أن إشراك الجيش يمثل خيارًا أخيرًا.



وأشار إلى أنه من الصعب جدا إبقاء القوات العسكرية، بعيدة عن السياسة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.