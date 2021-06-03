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تراجع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات الشهر الماضي

د ب أ
نشر في: الخميس 3 يونيو 2021 - 10:27 ص | آخر تحديث: الخميس 3 يونيو 2021 - 10:27 ص

أظهر تقرير اقتصادي نشرته مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" للاستشارات الاقتصادية اليوم الخميس تراجع وتيرة نمو نشاط الاقتصاد الإماراتي خلال مايو الماضي.

 

وذكرت المؤسسة، أن المؤشر المجمع لمديري المشتريات في دولة الإمارات تراجع خلال الشهر الماضي إلى 3. 52 نقطة، مقابل 7. 52 نقطة خلال أبريل الماضي ومقابل 7. 46 نقطة خلال مايو من العام الماضي ليصل إلى أقل مستوى له منذ فبراير 2021.

 

وفي الوقت نفسه، استمر المؤشر أعلى من 50 نقطة للشهر السادس على التوالي.

 

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي.

 

وارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف في الاقتصاد الإماراتي خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي.

 


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