نتنياهو يدعو نواب اليمين لعرقلة تمرير الحكومة الجديدة في الكنيست

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، النواب اليمينيين إلى عرقلة تمرير الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت عند التصويت عليها في الكنيست.

ولجأ نتنياهو إلى تويتر لكيل الانتقادات لخليفته المحتمل زعيم حزب "يامينا" اليميني المتشدد.

وكتب نتنياهو: "يجب على جميع أعضاء الكنيست المنتخبين بأصوات اليمين معارضة هذه الحكومة اليسارية الخطيرة".

وأضاف أن "بينيت باع النقب للقائمة العربية الموحدة"، في إشارة إلى هذا الحزب الذي سيصبح أول حزب عربي ينضم لائتلاف حكومي في إسرائيل، وكذلك إلى صحراء النقب جنوب إسرائيل.

وتشير تقارير إلى أن اتفاق الائتلاف يتضمن بندا بشأن وقف هدم المباني غير القانونية في صحراء النقب، والتي تتعلق بشكل خاص بالقرى البدوية.

ويتعين أن يوافق الكنيست، حتى لو بهامش ضئيل، على تشكيلة الحكومة الجديدة لتتمكن من تولي مهامها.