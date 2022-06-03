العراق ينفي تسجيل إصابات بسلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور

نفت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الجمعة، ما تداولته وسائل إعلام عن تسجيل سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة جنوب شرق العاصمة بغداد.

وقال الوكيل الفني للوزارة ميثاق عبدالحسين، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "وزارة الزراعة تنفي تسجيل أية سلالة جديدة بمرض إنفلونزا الطيور، حيث أكدت دائرة البيطرة ومختبراتها المركزية عدم تشخيص أية سلالة جديدة بالمرض والإصابات التي شخصتها سابقا هي إن نفس السلالة H5N8".

وأضاف أن دائرة البيطرة بالوزارة تقوم بتحري مستمر عن الأمراض في مزارع الدواجن وترسل عينات إلى المعامل البيطرية المركزية من جميع المحافظات، لافتا إلى أن أية معلومة تخص تشخيص عن أي مرض وبائي ستعلن من قبل الوزارة عبر قنواتها الرسمية، مؤكدا عدم صحة المعلومات عن تسجيل سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور.