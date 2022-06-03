حبس متهمين بحيازة 3 كيلو لمخدر الحشيش في الإسكندرية





قررت نيابة برج العرب في الإسكندرية، الخميس، حبس شخصين، عاطلين، لهما معلومات جنائية مُسجله، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة 30 طربه لمخدر الحشيش، تزن 3 كيلو جرام؛ بقصد الاتجار.



وطلبت النيابة العامة، تحريات مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخصين، بالاتجار بالمواد المخدرة "الحشيش" على نطاق واسع.



وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين لهما وألقي القبض عليهما، حال تواجدهما في نطاق دائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على المخدرات، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.



وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، وأقرا بتحريات المباحث وأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهما كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين المحمولين لتسهيل الاتصال بعملائهما.



تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.