في إطار جولته بمدينة سانت كاترين، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، أعمال تنفيذ مشروع موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام"، واستمع مدبولي إلى شرح حول المشروع، من اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور ماهر ستينو، استشاري المشروع.



وتفقد رئيس الوزراء مشروع إنشاء "مركز الزوار الجديد"، بمدخل المدينة.



وتمت الاشارة خلال الشرح إلى أنه جار تنفيذ أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية بنسبة 75%، ويتم استكمال أعمال تنسيق الموقع، وتنفيذ البحيرة، وأعمال الزراعات.

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الاسكان للمشروعات القومية: يضم المشروع، مركزاً للزوار، يقام على مساحة 3170 م2 للدور الأرضي، يضاف له طابق أول، وروف للمشاة، ذلك بالإضافة إلى نقطة للاستقبال والمعلومات، ومحال تجارية، ومكاتب إدارية، ومكاتب لحجز الرحلات وتذاكر الطيران، ومطعم وكافيتريا، والقبة السماوية.

كما تفقد رئيس الوزراء مشروع إنشاء ساحة السلام، والذي يتضمن تنفيذ ساحة للاحتفالات الخارجية بمساحة 7300 م2، ومبني عرض متحفي متنوع، ومسرحا وقاعة مؤتمرات، وكافيتريا، وغرف اجتماعات، واستمع إلى شرح حول سير العمل بالمشروع، حيث تمت الإشارة إلى أنه جار استكمال أعمال التشطيبات، وتشمل التشطيبات الخارجية والداخلية.



وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، أيضاً مشروع انشاء "الفندق الجبلي المتكامل"، بمدينة سانت كاترين، واستمع الى شرح حول المشروع، وتمت الإشارة إلى أن الفندق يضم 150غرفة فندقية متنوعة، وأجنحة فندقية فاخرة، وحمامات سباحة، وكبائن اقامة، وجار حاليا اعمال التشطيبات الخارجية والداخلية للمبنى.



كما تفقد مشروع إنشاء "النزل البيئى الجديد" بحيث يضم 192 غرفة فندقية بيئية، في 7 مبان، وتنفيذ مطعم لكل مبنى، والعديد من الخدمات الأخرى.



ويهدف المشروع إلى تطوير النزل البيئي القائم، وكذا تطوير منطقة استراحة السادات، وربطها بساحة السلام لتكون منطقة زيارة سياحية واحدة، حيث يشهد تنفيذ الحديقة الصحراوية بمحازاة سفح الجبل، وتربط النُزل البيئي الجديد بالفندق الجبلي، وكذا إنشاء ممشى (درب موسى) ليحاكي المسار التاريخي لسيدنا موسي عبر وادي الراحة وصولاً لجبل التجلي.



كما تمت الإشارة إلى أنه يتم تطوير المنطقة السياحية، وتشمل الأعمال إنشاء "المنتجع السياحي الجبلي"، ويضم مبنى استقبال على مساحة 1200 م2، و4 فيلات على مساحة 520 م2، و 14 شاليه "2 غرفة" على مساحة 2940 م2، و 3 شاليهات " 4 غرف" على مساحة 720 م2، وتصل نسبة تنفيذ الأعمال بالمنتج السياحي إلى 75%.



كما تشهد المنطقة السياحية تنفيذ 16 بازاراً على مساحة 1500 م2، وجار أعمال التشطيبات الخارجية.