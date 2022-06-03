الرئيس التونسي يؤكد ضرورة الإعداد الجيد لاستفتاء 25 يوليو المقبل

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة الإعداد الجيد لاستفتاء يوم 25 يوليو المقبل، خاصة بعد إدخال التعديلات الضرورية ضمن المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 يونيو 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.

وشدد الرئيس التونسي - خلال استقباله اليوم /الخميس/ بقصر قرطاج، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر - على تيسير الترسيم الآلي للمواطنين، وعلى حرية الاختيار لمراكز الاقتراع مادام الأمر لا يتعلق بدوائر انتخابية بل باستفتاء لا يقتضي نفس شروط الانتخابات التشريعية والبلدية.

كما ناقش الرئيس التونسي مسألة مشاركة فاقدي البصر وضرورة توفير أوراق بطريقة "برايل" حتى يختاروا بأنفسهم الإجابة التي يريدون دون حاجة إلى الاستعانة بأي شخص آخر.

من ناحية أخرى، استقبل الرئيس قيس سعيد، اليوم بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، حيث تناول اللقاء الوضع العام في البلاد وخاصة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحلول التي تم تصورها للاستجابة لمطالب الشعب في هذه المرحلة.

وتولت رئيسة الحكومة، تقديم مشروع البرنامج الوطني للإصلاحات الذي تم إعداده من قبل فرق عمل حكومية