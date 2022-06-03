أهالي الشرقية يشيعون جثامين 5 عمال توفوا في حادث تصادم بالسعودية

شيع الآلاف من أهالي قرية العدوة التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، فجر اليوم، جنازة 5 من شباب القرية، بينهم 3 من أسرة واحدة، لقوا مصرعهم في حادث تصادم بالمملكة العربية السعودية.

كان أبناء قرية العدوة وهم (عبدالمنعم السيد علي)، وشقيقه (محمود)، وابن عمهما (علي عطية علي)، والأخير عريس جديد كان من المفترض أن يكون حفل زفافه في شهر يوليو المقبل، وجيرانهم (محمد سعيد عبدالحميد)، و(محمد بدر محمد)، سافروا إلى المملكة العربية السعودية منذ عام للعمل بمنطقة تيماء التابعة لمدينة تبوك، في مجال المعمار، لكنهم، ويوم الحادث، أطاحت سيارة طائشة بسيارتهم أثناء ذهابهم إلى العمل وأودت بحياتهم.

وصلت الجثامين إلى مطار القاهرة الدولي، وتم الانتهاء من الإجراءات والتصاريح اللازمة، وشُيعت جنازتهم في جنازة مهيبة بحضور الآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة.