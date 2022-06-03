استهل منتخب إسبانيا وضيفه المنتخب البرتغالي مسيرتهما في النسخة الحالية ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بالتعادل 1 / 1، اليوم الخميس، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية بالقسم الأول من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز جمهورية التشيك 2 / 1 على ضيفه منتخب سويسرا.

وتصدر منتخب التشيك ترتيب المجموعة، بعدما حصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه وهما منتخبا إسبانيا والبرتغال، فيما قبع منتخب سويسرا في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط. وعلى ملعب (بينتو فيامارين) بمدينة أشبيلية، بادر المنتخب الإسباني بالتسجيل عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 25، قبل أن يحرز ريكاردو هورتا هدف التعادل لمنتخب البرتغال في الدقيقة 82.

وفي العاصمة التشيكية براغ، حقق منتخب التشيك فوزا مثيرا 2 / 1 على نظيره السويسري، ليواصل تفوقه على منافسه للمباراة الرسمية الثانية على التوالي.

وتقدم المنتخب التشيكي في الدقيقة 11 عبر يان كوتشتا، لكن نوا أوكافور منح التعادل للمنتخب السويسري في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1 / 1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل المنتخب التشيكي الهدف الثاني في الدقيقة 58 عبر النيران الصديقة، حيث سجل جبريل سو، لاعب منتخب سويسرا، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، ليحصل أصحاب الأرض على النقاط الثلاث.

وبات هذا هو الفوز الثاني لمنتخب التشيك على منافسه السويسري في المواجهات الرسمية التي جرت بينهما، بعدما سبق أن فاز 1 / صفر في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2008).