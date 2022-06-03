رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بتوسيع دور بلاده على أساس التحالف مع الولايات المتحدة

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول اليوم الجمعة بتوسيع دور بلاده في الساحة العالمية على أساس تحالف ثابت مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال لقائه أكاديميين ومسؤولين أمريكيين زائرين لكوريا الجنوبية على رأسهم مؤسس مؤسسة هيريتيج البحثية إدوين فولر ونائب وزير الدفاع بول ولفويتس، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وقال يون - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - "أعتقد أن تطوير العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى تحالف استراتيجي شامل على المستوى العالمي يخدم المصالح الوطنية لكلا البلدين، ولدينا عزم راسخ على متابعة ذلك"، مشيرا إلى أنه والرئيس الأمريكي جو بايدن شاركا واتفقا على رؤيتهما لمستقبل التحالف خلال قمتهما في سول الشهر الماضي.

ووصل الأكاديميون والمسؤولون الأمريكيون إلى سول لحضور منتدى يستضيفه معهد أسان والسفارة الأمريكية بصورة مشتركة اليوم للاحتفال بالذكرى الـ140 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.