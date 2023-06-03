عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية، استعرض خلاله الخبير البرتغالي تقريره المفصل عن أداء اللجنة طوال الفترة الماضية، موضحا أنه بصدد عمل معسكر أثناء فترة التوقف لتأهيل الحكام للجولات الفاصلة في مسابقة الدوري المصري.

كما عرض بيريرا خلال الاجتماع رؤيته الشاملة للموسم المقبل، والتي سيعتمد فيها على تقييم الحكام طبقا لأدائهم طوال الموسم الحالى و تصنيفهم إلى 3 مستويات فنية أو أكثر يتم على أساس هذا التصنيف إسناد المباريات لهم.

كما وضع بيريرا لائحة جديدة للحكام تعتمد على مبدأ الثواب والعقاب يتم تطبيقها بداية من الموسم الجديد.