مشاهد لانتشال مصاب استهدفته مسيرة إسرائيلية قرب وادي غزة

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انتشلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني مصابًا فلسطينيا بعد استهداف بطائرة مسيرة إسرائيلية في وادي غزة.

وبث الهلال الفلسطيني، مشاهد لإقدام طواقمه على إسعاف مصاب ونقله إلى المستشفى عقب وصوله وصل إلى مدخل النصيرات الغربي بعد أن تم استهدافه بالقرب من وادي غزة من قبل طائرة مسيرة.



في سياق متصل، استُشهد سبعة فلسطينيين، مساء الاثنين، في غارتين شنهما طيران الاحتلال الإسرائيلي على شمال رفح وغربها.

وأفادت مصادر محلية، بأن أربعة شهداء سقطوا في غارة إسرائيلية على منطقة خربة العدس شمال رفح، فيما استُشهد 3 آخرون في غارة ثانية استهدفت منزلا في الحي السعودي غرب المحافظة.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، ارتكب الاحتلال 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 40 فلسطينيا وإصابة 150 آخرين.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 36479 شهيدا، و82777 مصابا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.