منظمات إغاثة تحذر من أزمات لجوء منسية في أفريقيا

حذرت منظمات الإغاثة، من المعاناة وعدم الاستقرار الناتجين عن أزمات اللاجئين المنسية والتي لا تحصل على ما يكفي من التمويل في أفريقيا.

وحدد مجلس اللاجئين النرويجي، في تقريره السنوي الصادر اليوم الاثنين، أكثر عشر أزمات أُهملت سياسيا واجتماعيا وماليا العام الماضي. وتقع كلها باستثناء واحدة في دولة في غرب أو وسط أفريقيا أو في دولة مجاورة لها.

وتضم قائمة أبرز عشر دول، بوركينا فاسو والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي والنيجر وهندوراس وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والسودان.

وفي أبريل، ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجود أكثر من 12 مليون لاجئ ونازح في منطقة غرب ووسط أفريقيا.

وفي الدولتان المجاورتان، السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطي، نزح 14 مليون شخص إضافي داخليا، ويسعى مئات الآلاف للجوء في الدول المجاورة.

ووفقا لعبد الرؤوف غنون كوندي، المدير الإقليمي للمفوضية في غرب ووسط أفريقيا، يسعى أغلب السكان للحماية داخل حدودهم الوطنية. غير أن هذا يمكن أن يتغير في حال تفاقم الوضع ولم تعد المساعدة المحلية ممكنة.