نتنياهو: يمكننا وقف الحرب لمدة 42 يوما لكن لن نتنازل عن النصر المطلق

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صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده بإمكانها وقف الحرب لمدة 42 يوما فقط لاستعادة أسراها المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، بغير التنازل عما وصفه بـ«النصر المطلق».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، جاءت تصريحات نتنياهو، خلال اجتماع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، اليوم الاثنين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: «لن أخوض في تفاصيل المقترح، لكن ما وصفه الرئيس الأمريكي ليس دقيقا، مقترح صفقة التبادل يتضمّن تفاصيل أخرى لم يكشف عنها بايدن».

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن «نتنياهو رفض الإجابة عن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم في الصفقة».

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، الجمعة الماضية، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة.

وأوضح بايدن، أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة.

فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.