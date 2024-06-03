بلينكن: مقترح وقف إطلاق النار بغزة سيعزز مصالح إسرائيل الأمنية

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن مقترح "الوقف الشامل والكامل لإطلاق النار" في غزة وتبادل الأسرى مع حركة حماس "سيعزز مصالح إسرائيل الأمنية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان اليوم الاثنين، إن وزير بلينكن تحدث هاتفيا، الأحد، مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف ميلر أنهما تحدثا بشأن "مقترح وقف إطلاق النار الكامل والشامل في غزة، ضمن صفقة تضمن إطلاق سراح كل الرهائن، وتزيد من كمية المساعدات الإنسانية لمختلف أنحاء غزة".

وقال ميلر: "بلينكن أثنى على استعداد إسرائيل لإبرام صفقة"، مشيرا إلى أن "حماس تتحمل الآن مسئولية الموافقة على الاقتراح".

ورأى بلينكن أن "الاقتراح سيعزز مصالح إسرائيل الأمنية على المدى الطويل، وبينها إتاحة فرصة لتحقيق المزيد من التكامل في المنطقة"، مجددا التأكيد على "التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل".

وفي بيان ثان، قال ميلر أن بلينكن تحدث هاتفيا مع الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس بشأن مقترح الصفقة.

وجدد بلينكن التأكيد على أنه "سيعزز مصالح إسرائيل الأمنية على المدى الطويل، بما في ذلك إتاحة فرصة للهدوء على طول حدود إسرائيل مع لبنان؛ ما سيسمح بعودة الإسرائيليين إلى منازله