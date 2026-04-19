نائب الرئيس الإيراني: لا حاجة لانتظار رفع العقوبات في حال إدارتنا لمضيق هرمز

قال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، إن "فريق التفاوض الإيراني يدافع بشجاعة عن المصالح الوطنية"، مشددًا على ضرورة دعمه من جميع الجهات.

وأضاف عارف، في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك، أن "مواقف الطرف المقابل في المفاوضات متقلبة"، معتبرًا أنه يلجأ إلى التهدئة تحت الضغط ثم يعود إلى نهج متشدد.

وأكد أن "إيران ستحافظ على إنجازاتها"، مشيرًا إلى أن إدارة مضيق هرمز والرقابة عليه يجب أن تكون بيد طهران.

وأوضح نائب الرئيس الإيراني، أنه "في حال تولت إيران إدارة المضيق، فلن تكون هناك حاجة لانتظار رفع العقوبات"، معتبرًا أنها (العقوبات) ستصبح بلا أثر عمليا.

وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن ممثلين عن الولايات المتحدة، سيتوجهون مساء يوم غد الاثنين، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لإجراء جولة أخرى من المفاوضات مع ممثلين عن إيران، بغرض التوصل إلى اتفاق سلام، وفق تعبيره.

وقال ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "نقدّم عرضًا عادلًا ومعقولًا للغاية، وآمل أن يقبلوه، وإذا لم يقبلوه، فستدمّر الولايات المتحدة كل محطة توليد كهرباء، وكل جسر، في إيران، انتهى عهد اللطف"، على حد قوله.

وتابع: "إيران تخسر نحو 500 مليون دولار يوميًا جراء إغلاق مضيق هرمز، أمر غريب أن تعلن إيران إغلاق مضيق هرمز، وحصارنا قد أغلقه بالفعل"، وفقا له.