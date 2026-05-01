إيهاب الكومي: الإساءة للخطيب مرفوضة

استنكر الإعلامي إيهاب الكومي موجة الانتقادات الحادة والإساءة الموجهة إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في ظل تراجع نتائج فريق الكرة، مؤكدًا ضرورة عدم إغفال ما قدمه للنادي من إنجازات على مدار سنوات طويلة.

وقال إيهاب الكومي، في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «كرة القدم متغيرة، لا فرح يدوم ولا حزن يستمر، ويجب أن نتفق على ضرورة احترام الرموز، فهناك أسماء سطرت تاريخها بالجهد والعرق على مدار سنوات طويلة».

وأضاف: «لكن للأسف الشديد، مع أول إخفاق تتحول الهتافات إلى إساءات. ما يحدث هذا الموسم مع النادي الأهلي، الذي يترأسه رمز كبير هو محمود الخطيب، يجب أن يُقابل بالتقدير لما حققه من بطولات، فلماذا ننسى سريعًا؟ ولماذا يتحول النقد البناء إلى هجوم قاسٍ؟».

وتابع: «كرة القدم ليست مجرد نتائج، بل ذاكرة وانتماء واحترام، وهذا ينطبق على جميع الرموز. لا يوجد فريق في العالم يفوز بكل البطولات، ومع أول إخفاق يتحول الأمر إلى تجريح ومطالبات بالرحيل».

وأكد: «من حق أي شخص أن يغضب وينتقد إدارة ناديه، لكن في حدود المقبول، دون الوصول إلى مرحلة التجريح في الرموز، سواء في الأهلي مع الخطيب، أو الزمالك مع حسين لبيب، أو اتحاد الكرة مع هاني أبو ريدة».