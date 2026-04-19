فتوح: اعتداءات المستوطنين بالضفة تصعيد خطير وسياسة تطهير عرقي منظمة

اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الأحد، أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المتزايدة في بلدات وقرى الضفة الغربية المحتلة، بينها بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله، تمثل "تصعيدا خطيرا ضمن سياسة تطهير عرقي منظمة".

جاء ذلك في بيان صدر عن فتوح ونشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أشار فيه إلى أن هذه الاعتداءات تشمل إحراق منازل وممتلكات، واقتلاع أشجار زيتون، وسرقة المواشي، وترويع المدنيين، خاصة النساء والأطفال.

ومساء السبت، هاجم مستوطنون منزلا وممتلكات فلسطينيين وأضرموا فيها النيران، في بلدة ترمسعيا وسط الضفة، وفق مصادر محلية للأناضول.

وأكد فتوح أن هذه الجرائم تندرج ضمن "مخطط رسمي قائم على شراكة كاملة بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ومجموعات المستوطنين، من خلال التخطيط والتمويل والتسليح والحماية".

كما أشار إلى أن هذه الاعتداءات تعكس استخدام المستوطنين كأداة لتنفيذ سياسات التهجير القسري والتطهير العرقي والاستيلاء على الأراضي بقوة العنف المنظم.

وشدد المسؤول الفلسطيني على أن ما يحدث في القرى والبلدات الفلسطينية يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعيا إلى فرض عقوبات دولية على المستوطنين، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين، مؤكدا أن إفلاتهم من العقاب يشكل تشجيعا مباشرا على استمرار هذه الجرائم وتصعيدها.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، نفّذ المستوطنون والجيش الإسرائيلي خلال شهر مارس الماضي، 497 اعتداء بالضفة الغربية، 292 منها كانت في محافظة رام الله والبيرة (وسط).

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 1150 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، واعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.