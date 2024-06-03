وكيلا وزارتي الشباب والأوقاف بالقليوبية يشاركان فعاليات مبادرة ليالِ عشر

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الاثنين، مبادرة "ليال عشر" احتفالا بالعشر الأوئل من شهر ذي الحجة.

يأتي ذلك بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وصفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، الدكتور وليد فرماوي وكيل المديرية للشباب، الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للرياضة، مديري الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة.

وتأتي المبادرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بالتعاون مع مديرية الاوقاف بالقليوبية.

وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وفقرات من الابتعالات والإنشاد الديني، قدمها أعضاء مراكز الشباب، ثم أعقبها كلمات ترحيبية وكلمة وندوة تثقيفية لوكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية تناول فيها فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وشرح لمناسك فريضة الحج.

من جانبه أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن مبادرة "ليال عشر" تهدف إلى نشر الوعي الديني بين النشء والشباب بأهمية وفضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، والتي تنطلق من أهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، وبتكثيف البرامج والأنشطة لتعظيم دور مراكز الشباب في بناء الشخصية المصرية وإعادة تشكيل الوعي لدى النشء والشباب بما يتواكب مع طموحات ورؤية الدولة نحو المستقبل.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مبادرة ليال عشر تأتي ضمن سلسلة كبيرة من المبادرات الشبابية والمجتمعية والدينية التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية خلال الآونة الأخيرة ومنها، مبادرة "كان خُلقُه القرآنَ ﷺ" لتكريم حفظة القرآن الكريم، ومبادرة "تجلى مولد الهادي" احتفالا بالمولد النبوي الشريف، ومبادرة "سدرة المنتهى" احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج، مبادرة "الأقصى بين الماضي والحاضر" احتفالا بذكرى النصف من شهر شعبان وتحويل القبلة، مبادرة "أمي تاجي" احتفالا بعيد الام ، والعديد من المبادرات المجتمعية التى تم تنفيذها فى الفترات السابقة، وحققت نجاحا ومردودا إيجابيا بين النشء والشباب.

وعلى جانب آخر، رحب وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية بالحضور، معربا عن سعادته بالتواجد وسط الشباب، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تقدمه مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية في نشر الوعي الثقافي والديني لدى النشء والشباب، من خلال التعاون مع المؤسسات المعنية بالعمل الشبابي والتثقيفي والتوعوي.

وتناول وكيل وزارة الأوقاف، فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وشرح وافِ لفريضة الحج وشروطها وموجباتها والحكمة من فرضها ومناسكها، مؤكداً فضل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة ولياليها، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة، ومن فضل الله تعالى أن هيأ للمسلمين المواسم العظيمة.

تستهدف المبادرة 500 شاب وفتاة بكل إدارة فرعية، من خلال ندوة تثقيفية توعوية بفضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وأهمية النحر في شهر الحج وذكرى فداء إسماعيل عليه السلام لنشر الوعي الديني والثقافي وتصحيح المفاهيم الدينية لدى النشء والشباب.



يذكر أن المبادرات المجتمعية والشبابية التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تأتي بهدف توسيع قاعدة الممارسة وزيادة عدد المترددين على الهيئات الشبابية والرياضية وتستهدف الاستمرارية في التنفيذ لتعظيم الاستفادة، حيث يتم تكرار وتعميم تلك المبادرات بشكل دوري.