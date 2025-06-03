حملة توعوية لتنظيف شواطئ الإسكندرية احتفالًا باليوم العالمي للبيئة

نظّم فريق "شباب متطوعين مصر" التابع لجمعية "خليك إيجابي"، حملة توعوية لتنظيف الشواطئ، وذلك برعاية محافظة الإسكندرية، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومديرية التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع فريق "غواصين الخير".

وشملت الحملة شواطئ سكندرية منها "البوريفاج، وجزيرة الدهب، ومحمود سعيد"، حيث تم رفع كميات كبيرة من المخلفات البلاستيكية والزجاجية، في إطار جهود الجمعية للحفاظ على البيئة الساحلية.

ووفقًا لبيان صحفي، اليوم الثلاثاء، فقد جاءت هذه الحملة ضمن سلسلة فعاليات تنظمها الجمعية احتفالًا باليوم العالمي للبيئة، واليوم العالمي للمحيطات.

وقال رامي يسري، رئيس الجمعية،د: إن هذه الفعالية تُعد جزءًا من الجهود الدورية التي تبذلها "خليك إيجابي" لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، من خلال مبادراتي "بيئة سكندرية جديدة، وقادة التطوع نحو الاستدامة"، واللتين تم من خلالهما تنظيم أكثر من 120 فعالية تنوعت بين ندوات، مؤتمرات، حملات توعية، وتنظيف للشواطئ.

وأشار "يسري" إلى أن الجمعية تسعد بأن تكون هذه الأنشطة ضمن فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، أشار محمد مصطفى إبراهيم، مسئول الموارد والدعم وأحد المشاركين في الحملة إلى أهمية العمل البيئي وأثره الإيجابي على الفرد والمجتمع.

فيما أكدت رنا مسعد، مشاركة أخرى ومسئولة التواصل الاجتماعي، أن الحملات البيئية تسهم بشكل كبير في رفع الوعي المجتمعي بقضايا البيئة، مما ينعكس على سلوك الأفراد في حياتهم اليومية.

وتحدثت أمنية محمد، مشاركة بالحملة ومسئولة العضوية، عن الأثر السلبي للبلاستيك على الكائنات البحرية، وما يسببه من تهديد للثروة السمكية، التي تُعد أحد مكونات الاقتصاد المصري.