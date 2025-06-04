وزير الخارجية السوري: قطر ستقدم دعما ماليا وصحيا واقتصاديا لدمشق

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن الوفد الوزاري السوري بحث والمسئولين القطريين تعزيز التعاون بين البلدين.

وقال وزير الخارجية السوري في مؤتمر صحفي في مطار دمشق الدولي عقب عودة الوفد الوزاري من قطر: "تم بحث تعزيز التعاون وتطويره في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تناول اللقاء سبل توسيع آفاق التعاون الثنائي في قطاعات الطاقة، والاقتصاد والتجارة، والمالية، والسياحة والاتصالات، وتقنية المعلومات والتعليم العالي، والجانب التنموي وغيرها".

وأضاف الشيباني: "اتفقنا على متابعة توريد الغاز القطري عبر الأردن، والتفاهم على تعزيز التعاون في مجالي النفط والغاز، كما جرى الاتفاق على إعادة تفعيل الشركة القطرية السورية القابضة لتكون منصة حقيقية للاستثمار".

وتابع: "سيتم تعزيز مشاركة المؤسسات المالية القطرية في تعزيز القطاع المصرفي السوري، وعبرنا عن شكرنا على منحة الرواتب المقدمة من السعودية وقطر".

وأوضح: "عقدنا لقاءً مثمرا مع عدد من رجال الأعمال لاستعراض فرص الاستثمار في سوريا، كما اتفقنا على قيام قطر بتجهيز ثلاثة مشاف سورية".

وفي القطاع الصحي، أوضح وزير الخارجية: "اتفقنا مع وزارة الصحة القطرية على بناء مستشفى حديث في سوريا ودعم القطاع الصحي والتعاون في تطوير قطاع الأدوية في سوريا".

وأعلن الوزير الشيباني أن "الإخوة القطريون سيقدمون دعما فنيا لجهود الحكومة السورية في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وستبدأ البنوك القطرية بتقديم خدمات المراسلة لصالح البنوك السورية بالريال لربط دمشق بالنظام العالمي".

وضم الوفد الوزاري السوري وزراء المالية والطاقة والاتصالات والسياحة.