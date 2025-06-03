 أطفال مسجد مصر يشاركون أطفال 57357 محاكاة حول مناسك الحج - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 يونيو 2025 12:44 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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أطفال مسجد مصر يشاركون أطفال 57357 محاكاة حول مناسك الحج

فهد أبو الفضل
نشر في: الثلاثاء 3 يونيو 2025 - 12:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يونيو 2025 - 12:33 م

نظمت إدارة أوقاف النزهة من خلال مسجد مصر للتعمير بمساكن شيراتون المطار، زيارة إلى مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، في بادرة تحمل كل مشاعر الود والإنسانية لإخوانهم وأخواتهم، ضمن فعاليات النشاط الصيفي للطفل.

وشارك أطفال النشاط الصيفي بالمسجد، أقرانهم من أطفال المستشفى تجربة روحية مؤثرة، من خلال شرح ومحاكاة مناسك الحج، في رسالة تحمل البهجة والإيمان، وترسم البسمة على وجوه الصغار الذين يقاتلون المرض بكل شجاعة.

وشهدت الزيارة حضور الشيخ محمود البرهامي إمام وخطيب المسجد، وأمنية عبد الجواد الواعظة المتطوعة بوزارة الأوقاف.

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