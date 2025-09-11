• خلال مداهمات بمناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لإعلام حكومي وشهود عيان..

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية المحتلة، طالت 26 فلسطينيا بينهم قادة بحركة "فتح" ورئيس بلدية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الاعتقالات تمت في محافظات سلفيت وجنين وطولكرم (شمال)، ورام الله (وسط)، وبيت لحم والخليل (جنوب).

ففي سلفيت، اعتقل الجيش نائب أمين سر حركة "فتح" في المدينة أحمد عبد الكريم الديك، وعضو المجلس الثوري للحركة جمال حماد، من بلدة كفر الديك غرب المدينة، وفق "وفا".

كما طالت الاعتقالات القيادي في الحركة بهجت عاصي، و3 مواطنين من بلدة قراوة بني حسان غرب المدينة.

وفي قرية مسحة غرب سلفيت، داهم الجيش منزل عضو إقليم حركة "فتح" في المحافظة مكرم عامر، وعبثت بمحتوياته، وفق الوكالة، التي أشارت إلى استمرار اعتقال أمين سر الحركة في إقليم سلفيت عبد الستار عواد لليوم الثامن.

وفي جنين، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي رئيس بلدية سيلة الظهر عبد الفتاح أبو علي، و3 من أبناء بلدته، إضافة إلى فلسطينيين اثنين من بلدة كفردان وآخر من بلدة جبع.

أما في طولكرم، فطالت الاعتقالات 4 فلسطينيين من قرية عتيل شمال المدينة، بينهم أسرى محررون، بعد حملة مداهمات وتفتيش لمنازلهم.

وقالت وكالة "وفا" إن الجيش اعتقل 3 فلسطينيين في رام الله، بينهم اثنان من قرية كفر نعمة وثالث من بلدة ترمسعيا.

وفي بيت لحم، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيمي عايدة والدهيشة واعتقلت 4 فلسطينيين، بينما في الخليل اعتقلت مواطنين اثنين، تخلل ذلك مداهمات لبلدتي إذنا ودير سامت وتفتيش منزل أسير محرر، دون تسجيل حالات اعتقال، وفق شهود عيان للأناضول.

وبموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1020 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة خلّفت 64 ألفا و656 شهيدا و163 ألفا و503 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 404 فلسطينيين بينهم 141 طفلا.