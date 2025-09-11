جيش الاحتلال: سنواصل استهداف الأبراج في مدينة غزة خلال الأيام المقبلة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه سيواصل استهداف الأبراج في مدينة غزة خلال الأيام المقبلة، زاعمًا أنها تشكل تهديدًا مباشرًا على قواته.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، أن «تلك الأبراج بمثابة بنية تحتية إرهابية تستخدمها حماس».

وأشار إلى أن «الجيش هاجم على مدار الأيام الأخيرة، مباني متعددة الطوابق وأبراج في مدينة غزة، وذلك تمهيدًا لتوسيع الضربات ضد حماس».

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه المكثف على أبراج مدينة غزة وعماراتها السكنية المرتفعة والمباني المتعددة الطوابق، في إطار استعداداته الجارية لاحتلال المدينة.

وباتت هذه المباني والعمارات المرتفعة هدفا عسكريا إسرائيليا، في وقت يستمر فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في إطلاق التهديدات من قبيل «فتح أبواب الجحيم» و«إعصار هائل سيضرب أبراج غزة».

وركز جيش الاحتلال استهدافاته الصاروخية المكثفة على مناطق غربي مدينة غزة -التي تمتد من منطقة الصناعة وصولا إلى أقصى غرب حي تل الهوا– وهي المنطقة المعروفة بأبراجها العالية ومبانيها المرتفعة.

وتُعرف هذه المنطقة بأنها مركز للمؤسسات الحكومية والتجارية والدولية، وفيها يتكدس مئات الآلاف، غالبيتهم نازحون من مناطق شرقي مدينة غزة وشمالي القطاع.

وخلال الأيام الماضية، دمر الطيران الإسرائيلي أبراج الرؤيا في حي تل الهوى، والسوسي، ومكة، والمشتهى، وكلها مرتفعة وتحتوي على ما يصل إلى 15 طابقاً.