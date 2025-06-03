الجيش الإسرائيلي يقتل 53 فلسطينيا بقصف وإطلاق نار في أنحاء غزة

قتل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، 53 فلسطينياً بينهم أطفال، وأصاب عشرات آخرين في سلسلة هجمات دامية على مناطق متفرقة بقطاع غزة، في إطار حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 20 شهراً.

وفي واحدة من أكثر الهجمات دموية، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة جديدة بمدينة رفح جنوب القطاع، أسفرت وحدها عن مقتل 27 فلسطينياً وإصابة عشرات آخرين، بينما كانوا يحاولون الحصول على مساعدات غذائية من أحد مراكز التوزيع، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان إن "حصيلة مجزرة الاحتلال بحق المواطنين الذين ينتظرون المساعدات في المنطقة المخصصة لتوزيعها (منطقة العلم) بمحافظة رفح فجر اليوم، ارتفعت إلى 27 شهيداً وأكثر من 90 إصابة، بينهم حالات خطيرة جداً".

ونقل مراسل الأناضول عن شهود عيان، قولهم إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار تجاه مئات الفلسطينيين المجوعين المتوجهين إلى مركز "المساعدات"، الذي يشرف عليه الجيش الإسرائيلي برفح.

وفي سياق آخر، قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين اثنين بعد استهدافهما في منطقة "جورة اللوت" شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق مصادر طبية.

فيما قتل الجيش 7 فلسطينيين وأصاب آخرين بقصف استهدف مبنى بنك فلسطين في حي الرمال وسط مدينة غزة، وفق ذات المصادر.

وسبقها بفترة وجيزة، مقتل فلسطينيين اثنين، أحدهما طفل، في قصف بمحافظة شمال غزة، حيث وصل جثماناهما إلى مستشفى العودة الأهلي بالشمال، بحسب المصادر.

وأوضحت أن 4 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون في غارتين إسرائيليتين، الأولى طالت منزلاً في حي الشعف شرق مدينة غزة، والثانية استهدفت تجمعاً لمدنيين في بلدة جباليا.

وفجر الثلاثاء، قتل الجيش الإسرائيلي 6 فلسطينيين، بينهم طفلان، في 3 غارات جوية؛ الأولى استهدفت خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس، والثانية شقة سكنية في حي الأمل، فيما استهدفت الغارة الثالثة شقة لعائلة النجار بخان يونس.

وفي وسط القطاع، أوضحت المصادر أن 3 فلسطينيين قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين جنوب مدينة دير البلح.

أما في بلدة جباليا بمحافظة الشمال، فقالت المصادر إن فلسطينيين اثنين قتلا بقصف إسرائيلي، ونُقل جثماناهما إلى "مستشفى الشفاء".

ويواصل الجيش الإسرائيلي القصف المكثف للمنازل السكنية في القطاع، خاصة في جباليا وشرق مدينة غزة، في سياسة شهدت تسارعاً منذ أكثر من أسبوع.

إلى جانب ذلك، تواصل القوات الإسرائيلية عمليات نسف وتفجير المباني السكنية في المناطق التي تسيطر عليها، خاصة شرق مدينتي خان يونس وغزة.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 179 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين قسرياً.