هيئة البث الإسرائيلية تزعم: أمريكا تحذر بريطانيا وفرنسا من الاعتراف بفلسطين

الهيئة تدعي: "الولايات المتحدة بعثت برسالة تهديد واضحة إلى فرنسا وبريطانيا لمنعهما من الاعتراف بدولة فلسطين خلال المؤتمر المزمع انعقاده بين 17 و20 يونيو الجاري في الأمم المتحدة".

ذكر إعلام عبري، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت كلاً من فرنسا وبريطانيا من مغبة الاعتراف بقيام دولة فلسطينية في مؤتمر الأمم المتحدة المرتقب.

وادعت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن "الولايات المتحدة بعثت برسالة تهديد واضحة إلى كل من فرنسا وبريطانيا لمنعهما من الاعتراف بدولة فلسطينية خلال المؤتمر المزمع انعقاده بين 17 و20 يونيو الجاري في الأمم المتحدة".

وأوضحت أن "التهديد الأمريكي جاء بعدما أعلنت فرنسا وبريطانيا عزمهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وكانت السعودية وفرنسا قد دعتا إلى عقد مؤتمر دولي بالأمم المتحدة في نيويورك، خلال الفترة ذاتها، لدفع جهود حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.

وفي تصريحات مثيرة للجدل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى سنغافورة ضمن جولة آسيوية، إن الاعتراف بدولة فلسطين هو "واجب أخلاقي وضرورة سياسية"، لكنه ربطه بشروط تصب في مصلحة الاحتلال، من بينها اعتراف فلسطين بـ"إسرائيل"، ونزع سلاح المقاومة، وتحييد حركة "حماس"، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وكان ماكرون قد أعلن، في وقت سابق، أن فرنسا ستنظم مؤتمراً حول غزة في نيويورك، بالتعاون مع السعودية، في الفترة من 17 إلى 20 يونيو، بهدف إعطاء دفعة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وفي أبريل الماضي، صرّح ماكرون بأن بلاده قد تعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين.

وكشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مساعٍ يقودها نواب في حزب العمال البريطاني لإقناع زعيم الحزب ورئيس الوزراء المحتمل كير ستارمر بالانضمام إلى المبادرة الفرنسية والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.

كما دعت أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، في بيان مشترك صدر الأربعاء الماضي، إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، والاعتراف بدولتها على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مجددين التزامهم بحل الدولتين.

وفي 22 مايو 2024، أعلنت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، على أن يدخل حيز التنفيذ في 28 من الشهر ذاته، في خطوة لاقت ترحيباً فلسطينياً واسعاً.

وقبل هذا التطور، كانت ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي قد اعترفت بدولة فلسطين، وهي: بلغاريا، بولندا، التشيك، رومانيا، سلوفاكيا، المجر، إدارة جنوب قبرص الرومية، والسويد.

وفي مايو 2024، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال دورتها الاستثنائية العاشرة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين لنيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون انتصاراً معنوياً وقانونياً.

وتتمتع فلسطين حالياً بوضع "دولة غير عضو" بصفة مراقب في الأمم المتحدة، وهو الوضع الذي حصلت عليه بقرار تاريخي من الجمعية العامة في 29 نوفمبر 2012.

وبدعم أمريكي كامل، تواصل إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب مجازر وإبادة جماعية في قطاع غزة، أودت بحياة أكثر من 179 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود ومئات الآلاف من المهجّرين قسرياً.

وفي موازاة هذه الإبادة، صعّد جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين اعتداءاتهم على الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 973 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 17 ألف مواطن، وفق معطيات فلسطينية موثقة.