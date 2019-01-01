قوى الحرية والتغيير: نؤكد موافقتنا على المبادرة الإثيوبية الإفريقية لحل الأزمة بالسودان

أعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية، عن موافقتها على المبادرة الإثيوبية الإفريقية، من أجل حل الأزمة التي يشهدها السودان حاليًا.

وأضافت في مؤتمر صحفي، عقدته مساء الأربعاء، أن موافقتها على الدخول في تفاوض مباشر مع المجلس العسكري الانتقالي تأتي في إطار حرصها على استكمال المسار السياسي والدبلوماسي في البلاد.

وأوضحت أنها تريد أن يكون التعامل جديًا وأن يكون هناك سعي وراء مرحلة انتقالية ديمقراطية، مشددة على ضرورة أن يقترن التفاوض مع المجلس العسكري بجدول زمني محدد.

وقررت قوى الحرية والتغيير بالسودان، المشاركة في جلسة تفاوض مباشر مع المجلس العسكري الانتقالي، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء.