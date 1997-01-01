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الصحة تشهد تقديم الخدمة الطبية بمنظومة التأمين الشامل في بورسعيد

محسن عشري
نشر فى : الأربعاء 3 يوليه 2019 - 7:23 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يوليه 2019 - 7:23 م

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها زيارتها لمحافظة بورسعيد كانت لمتابعة كفاءة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية التي يتم تقديمها في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي يتم تنفيذها لليوم الثالث، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب في توجيهاتة الأخيرة بالانتهاء من بورسعيد والتوجة نحو الإسماعيلية والسويس.

وطالبت المواطن البورسعيدي بالتفاعل الإيجابي مع منظومة التأمين الصحي الجديدة، مضيفة أنه يتم تقدم خدمات لأول مرة لم تكن موجودة.

وشهدت وزيرة الصحة، إجراء أول 3 عمليات لزراعة القوقعة و4 عمليات قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي للأطفال، وأول عملية لزراعة القرنية بمستشفى الرمد.

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