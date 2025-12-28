حوار - شيفر بطل أفريقيا مع الكاميرون: النهائي بين مصر والمغرب وصلاح مثل ميسي

المغرب المرشح الأبرز.. صلاح قادر على قيادة مصر للقب.. أمم أفريقيا مفتوحة على كل الاحتمالات.. السنغال أقوى الأفارقة والكاميرون متوسطة

يُعد الألماني وينفريد شيفر أحد أبرز الأسماء التدريبية التي تركت بصمة واضحة في كرة القدم الأفريقية، بعدما قاد منتخب الكاميرون للتتويج بكأس الأمم الأفريقية عام 2002، وواصل مسيرته داخل القارة السمراء عبر تجارب متعددة، قبل أن يتولى حاليًا منصب المستشار الفني لمنتخب غانا.

وفي حوار خاص مع جريدة الشروق، تحدث شيفر عن حظوظ المنتخبات الكبرى في كأس الأمم الأفريقية، ورؤيته للمنتخبين المغربي والمصري، وتقييمه لمستوى البطولة، ودور النجوم الكبار في حسم المنافسات، مؤكدًا أن الجماهير قد تكون على موعد مع نهائي عربي مثير.

في البداية، كيف ترى مستوى المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية؟

بصراحة، كأس الأمم الأفريقية دائمًا بطولة صعبة ومليئة بالمفاجآت، هناك تطور واضح في مستوى العديد من المنتخبات، ليس فقط الكبرى، بل حتى ما يطلق عليها المنتخبات الصغيرة.

أصبحت تلعب كرة قدم منظمة وحديثة، وهذا ما يجعل البطولة مفتوحة على كل الاحتمالات.

من وجهة نظرك، من هو المنتخب الأوفر حظًا للفوز باللقب؟

بالنسبة لي، المنتخب المرشح الأبرز هو المنتخب المغربي، فهي تلعب كرة قدم رائعة للغاية، وما قدمته في كأس العالم بقطر أمام فرنسا وبقية المنتخبات الكبرى كان مذهلًا.

لقد لعبوا كرة قدم قوية جدًا، وانضباطًا تكتيكيًا عاليًا، حتى قبل توديعهم النهائيات تركوا انطباعًا استثنائيًا.

هل يمكن أن يكرر المغرب هذا الأداء في أمم أفريقيا؟

نعم، إذا حافظوا على نفس العقلية ونفس الروح الجماعية، لديهم لاعبين محترفين في أعلى المستويات الأوروبية، وجهاز فني يعرف كيف يدير المباريات الكبيرة. هذا يمنحهم أفضلية واضحة عن بقية المنافسين.

ماذا عن منتخب مصر وحظوظه في البطولة؟

منتخب مصر فريق قوي للغاية، ويمتلك تاريخًا كبيرًا في كأس الأمم الأفريقية، القائمة الحالية تضم ثلاثة أو أربعة لاعبين من طراز رفيع جدًا، وعلى رأسهم محمد صلاح، الذي أراه لاعبًا استثنائيًا.

شبهت محمد صلاح بميسي.. كيف ترى تأثيره الحقيقي؟

نعم، أرى صلاح مثل ميسي من حيث التأثير داخل الملعب، كما تعلمون ميسي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم، وأتمنى أن يقوم صلاح بالدور نفسه مع منتخب مصر.

صلاح يقدم أفضل ما لديه دائمًا، سواء من حيث تسجيل الأهداف أو صناعة اللعب والتمريرات الحاسمة، وهو قادر على صنع الفارق في أي لحظة.

هل تعتمد البطولات الكبرى على نجم واحد؟

لا، بالتأكيد كرة القدم لعبة جماعية، لكن وجود نجم كبير يمنح الفريق الثقة والقدرة على الحسم في اللحظات الصعبة، صلاح بالنسبة لمصر عنصر حاسم، مثلما كان ميسي للأرجنتين.

تحدثت عن المنتخبات الصغيرة.. ما الذي أعجبك فيها؟

أنا سعيد للغاية بالمستوى الذي قدمته العديد من الفرق الصغيرة، هناك شجاعة في اللعب، ورغبة في الفوز، وعدم خوف من مواجهة الكبار، هذا يجعل البطولة أكثر إثارة ويصعب التوقع بالنتائج.

كيف ترى دور الخبرة في مثل هذه البطولات؟

الخبرة عامل مهم جدًا، خاصة في الأدوار الإقصائية، منتخبات مثل مصر والمغرب تعرف كيف تلعب تحت الضغط، وهذا يمنحها ميزة إضافية.

أخيرًا، ما هو السيناريو الذي تتمنى حدوثه في نهاية البطولة؟

في النهاية، سنرى ماذا سيحدث، فكل شيء ممكن في أفريقيا، لكنني أتمنى حقًا أن نشاهد نهائيًا يجمع بين المغرب ومصر، سيكون نهائيًا رائعًا ومثيرًا، ويعكس التطور الكبير لكرة القدم العربية والأفريقية.

ختامًا، يبقى وينفريد شيفر شاهدًا خبيرًا على تطور الكرة الأفريقية، ورؤيته تعكس إيمانًا حقيقيًا بقدرة المنتخبات العربية، خاصة المغرب ومصر، على الذهاب بعيدًا في البطولة، وربما كتابة فصل جديد من التاريخ في نهائي طال انتظاره.