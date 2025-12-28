الكوميسا: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال بلا قيمة قانونية

قال الدكتور ديف هامان، مساعد الأمين العام لتجمع الكوميسا، إن قرار إسرائيل غير الشرعي بالاعتراف باستقلال ما يُعرف بـ "أرض الصومال" لا يحمل أي قيمة قانونية، ويمثل تهديدًا لاستقرار الصومال ومنطقة القرن الإفريقي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، في برنامج "منتصف النهار"، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إفريقيا ليست مجموعة دول متفرقة، بل منظومة موحدة تضم الاتحاد الإفريقي.

وأشار إلى أن "أرض الصومال" حاولت في السابق الحصول على اعتراف من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لكنها لم تنجح، ولم تحصل حتى الآن على أي اعتراف قانوني معتمد.

ونوه بأن مبدأ الاعتراف الدولي يتطلب وجود كيانين قانونيين طرفين في عملية الاعتراف، مؤكدًا أن "أرض الصومال هي جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال"، متسائلاً: "كيف يمكن لإسرائيل أن تعترف بدولة مستقلة غير موجودة قانونياً؟".

وشدد مساعد الأمين العام للكوميسا، على أن المؤسسات الإفريقية تعمل وفق إطار واضح، يقوم على التشاور مع الأطراف الأفريقية وليس تجاوزها، لافتًا إلى أن هذا القرار قوبل بإدانة واسعة، ليس فقط من الاتحاد الإفريقي، بل من الهيئات الإفريقية كافة ورؤساء الدول والحكومات.