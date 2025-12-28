مصر تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة لـ60% عام 2040

قال أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية في القاهرة، إن مصر تستهدف الوصول بنسبة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% عام 2030، مضيفًا أن هذا الهدف تم تعديله ليصل إلى 60% عام 2040، وهو ما يُعد هدفًا طموحًا يتطلب تكاتفًا من جميع الأطراف العاملة في قطاع الطاقة المتجددة.

وأضاف "هيبة" خلال لقاء عبر برنامج "الاقتصاد 24” على القناة الأولى، اليوم الأحد، أن مصر نجحت في جذب عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لإقامة محطات طاقة متجددة مرتبطة بالشبكة القومية للكهرباء، بقدرات تبدأ من 100 ميجا وات وتصل إلى مشروعات كبرى تصل قدرتها إلى نحو 15 ألف ميجا وات.

وتابع أن هذا التوجه الإيجابي ساهم في اقتراب مصر بشكل كبير من تحقيق مستهدفاتها، وحول الحوافز، قال إن الدولة أصدرت منذ عام 2014 وحتى اليوم عددًا كبيرًا من الحوافز الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة، إلا أن ما ينقصنا حوافز استخدام الطاقة المتجددة.

وأوضح أن الطاقة المتجددة، مثل: "الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الناتجة من المخلفات، بالإضافة إلى الطاقات الكامنة في باطن الأرض"، مشددًا على أن الطاقة الأحفورية ستظل موجودة ضمن مزيج الطاقة، مع اختلاف نسب الاعتماد عليها من دولة لأخرى وفقًا لظروفها.

وأردف أن الطموح يتمثل في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري سواء في إنتاج الكهرباء أو في استخدامات الطاقة المختلفة بشكل عام.