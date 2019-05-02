وزير الخارجية البحريني يشيد بالروابط التاريخية الراسخة مع السعودية

أشاد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأحد، بالروابط التاريخية الراسخة والمتميزة بين بلاده والسعودية وما تشهده من تقدم ونماء كنموذج يحتذى به في الأخوة والتكامل الاستراتيجي في ظل قيادة البلدين.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن ذلك خلال استقباله وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية بالسعودية السفير تميم بن ماجد الدوسري، والوفد المرافق له، حيث أعرب الزياني عن تقديره لجهودهم في متابعة تنفيذ مبادرة "تعزيز التعاون والتواصل بين الجهات القنصلية"، ضمن المبادرات المنوطة باللجنة الفرعية للتنسيق السياسي، والمنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني.

وثمَّن الزياني التعاون البنَّاء بين وزارتي خارجية البلدين في تنفيذ المبادرات المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بما يعكس الحرص المشترك على توطيد أواصر التعاون والشراكة الأخوية الشاملة والمستدامة.

من جانبه، أعرب السفير تميم عن شكره وتقديره لوزارة الخارجية البحرينية على تعاونها واهتمامها بالتنسيق وتبادل الخبرات وتسهيل الخدمات القنصلية بما يعود بالخير والمنفعة على مواطني البلدين.

وفي السياق، استضافت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم، الاجتماع التنسيقي لمتابعة "تعزيز التواصل والتعاون بين الجهات القنصلية في وزارتي خارجية البحرين والسعودية"، في إطار المبادرات المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني، والمدرجة ضمن اختصاصات اللجنة الفرعية للتنسيق السياسي.

ورحب القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية رئيس الجانب البحريني السفير خليل يعقوب الخياط، بالوفد السعودي برئاسة السفير تميم بن ماجد الدوسري، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة بين البلدين.

وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون والتواصل في الشؤون القنصلية، وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعود بالخير والمنفعة على المملكتين والشعبين ويحقق المصالح المشتركة في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات مجلس التنسيق السعودي البحريني.