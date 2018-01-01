أوكرانيا تتهم مسئولا أمنيا سابقا بالخيانة

قالت وكالة المخابرات المحلية في كييف، اليوم الاثنين، إن السلطات الأوكرانية اتهمت مسئولا أمنيا كبيرا سابقا بالخيانة، في قضية تسلط الضوء على جهود القضاء على الجواسيس الروس من الداخل.

وأُلقي القبض على أوليه كولينيتش، الذي كان يترأس إدارة القرم في جهاز أمن الدولة الأوكراني، في يوليو الماضي لاتهامه بتجنيد عملاء آخرين موالين لروسيا بأوامر من موسكو، بحسب وكالة "رويترز".

وقال المحققون إن كولينيتش كان يعمل لصالح جهاز الأمن الاتحادي الروسي، وكان يشرف عليه مسئولون أوكرانيون سابقون آخرون انشقوا إلى موسكو التي أطلقت عملية عسكرية ضد أوكرانيا في فبراير 2022.

وأضاف رئيس جهاز أمن الدولة الذي أشرف على عملية اعتقال كولينيتش، فاسيل ماليوك، في بيان: "هذه إشارة واضحة لجميع الذين يعملون لصالح العدو ستعثر عليك إدارة أمن الدولة بالتأكيد وستجعلك ترد على ما فعلته".

وفي حالة إدانته، يواجه عقوبة تصل إلى 15 عاما في السجن.

من جانبه، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العام الماضي باعتقال كولينيش كجزء من عملية "التطهير الذاتي".

وأقال زيلينسكي أيضا رئيس جهاز أمن الدولة آنذاك إيفان باكانوف وكبير المدعين في أوكرانيا، قائلا إن هناك عشرات من حالات التعاون من قبل أعضاء وكالاتهم.

وقالت الشرطة إن السلطات الأوكرانية تحقق أيضا مع أندري نوموف، الرئيس السابق لقسم الأمن الداخلي في جهاز أمن الدولة والذي ظهر في صربيا العام الماضي في سيارة مملوءة بالنقود والزمرد.