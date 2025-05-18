إطلاق سراح حوالي 200 مهاجر أفغاني من سجون باكستانية

أعلنت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، التابعة لحركة طالبان، اليوم الأحد، إطلاق سراح 193 مهاجرا أفغانيا من سجون باكستانية خلال اليومين الماضيين.

وعاد هؤلاء الأفراد إلى أفغانستان من خلال معبر سبين بولداك الحدودي. وأضافت الوزارة أنه تم احتجاز هؤلاء الأشخاص في مناطق مختلفة من باكستان لمدة تراوحت بين يوم ويومين لعدم حيازتهم وثائق قانونية، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

يأتي ذلك في إطار توجه أوسع نطاقا، مع عودة مئات المهاجرين الأفغان من سجون باكستانية في الأسابيع الأخيرة. وفي الوقت نفسه، تتواصل جهود الترحيل الباكستانية، حيث تم طرد أكثر من 84 ألف مواطن أفغاني منذ الأول من أبريل 2025.

وكانت الحكومة الباكستانية قد أعلنت أن الأفراد الذين ليس لديهم تأشيرات سارية المفعول أو بطاقات مواطنة أفغانية يجب أن يغادروا البلاد، بحلول 30 أبريل 2025 أو مواجهة الترحيل. وأدت تلك الإجراءات إلى توترات متزايدة بين الدولتين، حيث وصفت أفغانستان تلك الأفعال بأنها عمليات ترحيل قسرية.