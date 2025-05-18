الدفاع المدني في غزة يحذر من توقف جميع خدمات مركباته خلال الـ72 ساعة المقبلة

أعلن الدفاع المدني في غزة توقف 75% من مركباته عن العمل في جميع محافظات قطاع غزة، لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.

ونوه في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، أن الأطقم عاجزة عن تلبية نداءات المواطنين، في ظل تصاعد وتيرة عمليات القصف الإسرائيلي واستهدافات المنازل السكنية؛ بسبب شح الإمكانات المادية، وأهمها: الوقود، ومعدات الإنقاذ الثقيلة، وقطع الغيار ومستلزمات إصلاح المركبات.

وأضاف: «ما زالت أزمة الوقود لدينا قائمة، وتشتد يوميا، مع استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إيصال كميات الوقود لتشغيل مركباتنا - ولو بالحد الأدنى - لاستمرار خدماتنا الإنسانية».

وحذر في ختام بيانه، بالقول: «خلال الـ72 ساعة القادمة سنكون أمام توقف جميع خدمات مركباتنا، وستكون طواقمنا عاجزة عن القيام بمهامها الإنسانية إذا لم تصلنا كميات الوقود لتشغيلها ولو بالحد الأدنى».

واستشهد اليوم الأحد، أكثر من 100 فلسطيني في قطاع غزة، وكثف الاحتلال من استهداف ومحاصرة المستشفيات في أرجاء القطاع.

وأفادت مصادر طبية لقناة «الجزيرة» باستشهاد 125 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 55 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع.

وفي الوقت ذاته، كثّفت قوات الاحتلال غاراتها الجوية وقصفَها المدفعي على منطقة تل الزعتر في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين نتيجة قصف منزل في محيط مستشفى العودة.

كما تسبب القصف في تدمير ما تبقى من منازل المواطنين في المنطقة، وتسبب في أضرار جسيمة داخل مستشفى العودة.

وفي الوسط، قالت وزارة الصحة في غزة إن 20 شخصا استشهدوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق وسط القطاع.