طارق الشناوي: أداء ياسمين صبري في البعبع مبالغ فيه وتحتاج إلى التوجيه

أشاد طارق الشناوي، الناقد الفني، بفكرة فيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، وإخراج حسين المنباوي، مضيفًا أن تقديم فيلم أكشن بمسحة كوميدية من الأشياء الجيدة جدًا في السينما بجانب انتقال كرارة، إلى منطقة أخرى غير المعتاد عليها.

ورأى خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مساء الأحد، أن الفيلم قيد الزمن السينمائي في 24 ساعة، لافتًا إلى أن تضيق الزمن في السينما له منطق وضرورة وإلا سيتحول من سلاح إيجابي إلى سلبي.

وعن دور الفنانة ياسمين صبري، أكد أنها مشروع «فتاة الأحلام» الذي تفتقده السينما المصرية، إلا أنها تفتقد القدرة على الأداء الكوميدي وكانت بحاجة إلى توجيه من المخرج ليظهر الروح الكوميدية بداخلها، موضحًا أنها قدمت أداءً مبالغًا فيه بعض الشيء لكي تُضحك الجمهور.

والفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وبطولة الفنان أمير كرارة وباسم سمرة ومحمد عبد الرحمن، ومحمد محمود وهشام الشاذلي، والفنانة ياسمين صبري، وإخراج حسين المنباوي.