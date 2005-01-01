الجارديان: الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تذكي نيران عنف المستوطنين

وتقول إن الحادث وقع نتيجة غارة كبيرة للجيش الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص. وأدى هجوم المطعم بدوره إلى هجوم انتقامي قام به مستوطنون إسرائيليون في اليوم التالي على القرى الفلسطينية المجاورة، قتل خلاله شخص واحد وأضرمت النيران في حوالي 30 منزلاً و 60 سيارة.





ويقول التقرير إن العنف القائم على مبدأ العين بالعين أدى إلى تصعيد التوترات في أكثر الفترات دموية في إسرائيل والضفة الغربية منذ عقود.

ويضيف التقرير إن أصدقاء إليشا أنتمان البالغ من العمر 18 عاما، والذي توفي في الهجوم، جلسوا خارج المطعم يبيعون قمصانا عليها صورته.

وقالت إليانا باسنتين، وهي ناشطة في مجلس مستوطنة ماتيه بنيامين "ابني البالغ من العمر 15 عاما يعمل في هذا المطعم. وفي ذلك اليوم لم يذهب للعمل، لكنني لم أكن أعرف ذلك، ولم أستطع الوصول إليه".

وأضافت "لا تشعر بتحسن عندما تكتشف أن أطفال شخص آخر قتلوا. قالت "تشعر بالغثيان في داخلك".

وقال أحد زبائن المطعم للصحيفة إنه اعتاد على الهجمات، لكن من الغريب شراء الطعام في مكان قُتل فيه يهود قبل أسبوع.

ويقول التقرير إن عدد الإسرائيليين في القدس الشرقية والضفة الغربية الآن 700 ألف شخص، ثلثهم من القوميين المتدينين. ومن المتوقع أن ينمو عدد السكان بمقدار 500 ألف في السنوات الخمس المقبلة، ما يجعل حل الدولتين بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى.

وتضيف الكاتبة في مقالها أن حوادث عنف المستوطنين، التي تشمل الضرب وإطلاق النار والتخريب وسرقة الممتلكات والماشية، بهدف طرد الفلسطينيين من أراضيهم، تحدث بشكل يومي في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ سنوات. وتقول إن قوات الدفاع الإسرائيلية (الجيش الإسرائيلي) يغض الطرف عن الهجمات وأحيانا يشارك فيها.

ويقول التقرير إنه حتى عندما يتم توثيق الهجمات، أظهرت بيانات الشرطة التي تم تحليلها من قبل منظمة يش دين الإسرائيلية غير الحكومية بين عامي 2005 و 2021 أن 92 في المئة من جميع الشكاوى الفلسطينية تم إسقاطها دون توجيه اتهامات.

وتقول الصحيفة إنه في الأشهر الستة التي انقضت منذ عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، إلى منصبه على رأس أكثر حكومة يمينية في تاريخ إسرائيل، أعطت إدارته الضوء الأخضر لبناء 13000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية ، ما يجعل عام 2023 هو بالفعل أعلى عام مسجل من حيث موافقات البناء، وفقًا لتحليل أجرته منظمة السلام الآن، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية.

وتقول الصحيفة إن هجمات المستوطنين، التي غالبا ما توصف بأنها حراسة أو "جريمة قومية" في إسرائيل، زادت وتوسعت من حيث النطاق والحجم منذ عودة نتنياهو بمساعدة حلفاء جدد، وكثير منهم من المستوطنين المتطرفين أنفسهم.

وتقول الصحيفة إن حوادث عنف المستوطنين الآن تحدث بمعدل ثلاث حوادث يوميا ارتفاعا من اثنين في اليوم في عام 2022 وذلك وفقا لأرقام الأمم المتحدة،

وتضيف قائلة إنه في فبراير صُدم العالم بمشاهد عنف غير مسبوق للمستوطنين في قرية حوارة الفلسطينية، ردا على مقتل شقيقين إسرائيليين. ونزل حوالي 400 شاب على حوارة ليلاً، وأحرقوا المنازل والمتاجر والسيارات، وقتلوا شخصا. ووجهت انتقادات واسعة للجيش الإسرائيلي لعدم اتخاذ أي إجراء للحيلولة دون استمرار العنف.