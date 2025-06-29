أدى وفد من الأزهر الشريف، اليوم، واجب العزاء لأسر فتيات قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، في أعقاب الحادث الأليم الذي أودى بحياتهن.

وترأس الوفد الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، حيث نقل تعازي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، القلبية إلى أهالي الضحايا، مؤكدًا تضامن الأزهر الشريف الكامل ووقوفه إلى جانبهم في محنتهم، باعتباره سندًا روحيًا ومجتمعيًا لأبناء الوطن.

وضم الوفد الأزهري كلاً من: الشيخ صبحي زكريا زايد، مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني، وعماد أبو العينين، مدير أمن المنطقة، إلى جانب عدد من قيادات وعّاظ الأزهر الشريف بالمحافظة، الذين توجهوا إلى المولى عز وجل بالدعاء للفتيات المتوفيات بالمغفرة والرحمة، ولأهلهن بالصبر والسلوان، مع تأكيد استمرار دعم الأزهر ومواساته.

وشهدت محافظة المنوفية، صباح الجمعة، حادثًا مروعًا أعلى الطريق الإقليمي أمام قرية مؤنسة بمركز أشمون، أسفر عن وفاة 19 فتاة وإصابة 3 أخريات، إثر اصطدام سيارة نقل «تريلا» بميكروباص كان يقل مجموعة من الفتيات العاملات في جني محصول العنب.