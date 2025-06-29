 بهدفه في تشيلسي.. دي ماريا ينفرد بصدارة هدافي كأس العالم للأندية - بوابة الشروق
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بهدفه في تشيلسي.. دي ماريا ينفرد بصدارة هدافي كأس العالم للأندية

الشروق
نشر في: الأحد 29 يونيو 2025 - 3:24 ص | آخر تحديث: الأحد 29 يونيو 2025 - 4:00 ص

تربع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا على صدارة قائمة هدافي كأس العالم للأندية 2025، بعد أن سجل هدف التعادل لفريقه بنفيكا أمام تشيلسي في الدقيقة +90 من ركلة جزاء، صباح اليوم الأحد.

ورفع دي ماريا رصيده إلى 4 أهداف في البطولة، لينفرد بالمركز الأول في قائمة الهدافين، متجاوزًا أربعة لاعبين يمتلك كل منهم 3 أهداف، وهم: الفلسطيني وسام أبو علي، الفرنسي مايكل أوليز، التركي كينان يلدز، والألماني جمال موسيالا.

وكان وسام أبو علي قد لفت الأنظار خلال دور المجموعات، بتسجيله ثلاثية "هاتريك" مع فريق الأهلي في المباراة التي انتهت بتعادل مثير (4-4) أمام بورتو، تحت قيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبييرو.


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