قدم معتز حجازي، المتحدث باسم محافظة المنوفية، خالص التعازي إلى أهالي ضحايا حادث أشمون الذي أودى بوفاة 19 فتاة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON E» إن «محافظة المنوفية أو أي محافظة يربط بها الطريق الإقليمي؛ ليست تحت ولاية المحافظة ولا أي محافظ، فالطريق يتبع إلى هيئة الطرق التي سلمته بدورها إلى الشركة التي تدير الطرق في الوقت الحالي، والشركة الوطنية التي تدير الطرق هي المسئولة عن صيانته».

وأشار إلى أن قطاع محافظة المنوفية من الطريق الإقليمي يمتد لمسافة 55 كيلومترا من أصل 360 ، وحوالي 35 كوبري و35 نفقا، ، مضيفا أن أعمال الصيانة تجري تقريبا منذ عام بتكلفة تتجاوز المليار جنيه.

ورفض المتحدث، مصطلح «طريق الموت»، معتبرا أنه «تريند» تمت إثارته خلال الأيام الماضية، قائلا: «كلمة طريق الموت لم نعتد عليها، ولا الناس اعتادت عليها، الكلمة صيغت بشكل فيها تريند، لم يعتد عليها أحد، ولم يرددها المواطنون على ألسنتهم على الإطلاق، هذا الكلام أثير خلال الـ 24 ساعة الماضية».

وتدخلت الإعلامية لميس الحديدي، معلقة: «حياة الناس وهذه الحوادث مش تريند، يا أستاذنا الفاضل، هذا هو الواقع، ونواب من المنطقة هم من قالوا ذلك.. أنا فوجئت أن الجميع يسميه هكذا، من الواضح أن هذا المصطلح دارج، أحد المواطنين قال في التقرير: كل يوم بتشاهد قبل أن أسلك هذا الطريق».

وشدد من جانبه، أن سائق الشاحنة هو من «خرج من حارته المخصصة وتجاوز الحواجز الخرسانية مندفعا ليصطدم بالسيارة الأخرى وجها لوجه على الطريق المقابل وتسبب في هذه الفاجعة».