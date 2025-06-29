تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد فوزه الكبير على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16، والتي شهدت توقفًا طويلًا دام 116 دقيقة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وسجل أهداف تشيلسي كل من ريس جيمس في الدقيقة 64، كريستوفر نكونكو في الدقيقة 108، بيدرو نيتو في الدقيقة 114، وكيرنان ديوسبري-هول في الدقيقة 117، بينما أحرز الأرجنتيني أنخيل دي ماريا هدف بنفيكا الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة +90.

المباراة شهدت أيضًا حالة طرد للاعب بنفيكا جيانلوكا سكاماكا، بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية نتيجة تدخل عنيف على أحد لاعبي تشيلسي.

وبهذا الانتصار، يضرب تشيلسي موعدًا قويًا مع فريق بالميراس البرازيلي في الدور ربع النهائي، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها "البلوز" لمواصلة مشواره نحو اللقب العالمي.