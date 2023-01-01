الصين تعرب عن رغبتها في تعزيز التعاون مع الجيش الروسي

قالت الصين إنها تريد تعزيز التعاون مع الجيش الروسي، في دلالة على أن موسكو مازالت تحظى بدعم بكين بعد تمرد فاجنر الذي تم إحباطه.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزير الدفاع الصيني لي شانجفو قال خلال اجتماع اليوم الاثنين مع القائد العام للقوات البحرية الروسية نيكولاي يفمينوف إنه " في ظل الجهود المشتركة للجانبين، سوف تستمر العلاقات بين جيشي البلدين في التعمق والترسيخ باستمرار مما سوف يؤدي لإحراز تقدم جديد والوصول لمستوى جديد".

وأعرب لي عن أمله في تعزيز الاتصال بين القوات البحرية للدولتين، وإجراء تدريبات مشتركة بصورة دورية و " توسيع التعاون العملي" وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع في بكين.

وتعزز هذه التصريحات من الدلالات بأن بكين توثق علاقتها مع موسكو في أعقاب تمرد فاجنر الشهر الماضي، الذي كان يعد أكبر تهديد لحكم الرئيس الروسي فلادمير بوتين.

وقد قالت وزارة الخارجية الصينية بعد فترة قصيرة من التمرد إنها تدعم إجراءات روسيا للحفاظ على الاستقرار القومي.