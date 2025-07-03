إخلاء فنادق وقرى بسبب حريق غابات في جزيرة كريت

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اندلع حريق غابات يصعب السيطرة عليه بالقرب من بلدة ايرابيترا السياحية بجنوب شرق جزيرة كريت، مما اضطر السلطات لإخلاء ثلاث قرى.

وذكرت شبكة " إي ار تي نيوز" نقلا عن السلطات المحلية القول أن الحريق أدى لإجلاء 5000 من المقيمين والسائحين، بالإضافة إلى إخلاء عدد من الفنادق ودور الضيافة.

وقال شهود العيان إنهم رأوا دخانا، مع اقتراب ألسنة اللهب من المباني في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء فاسيليس فاثراكوجيمانيس، إنه تم إرسال مروحيات من الصباح. وأضاف" نحن نكافح عددا من الحرائق".

وذكر جيورجوس تسامباكيس، المسئول عن الدفاع المدني في المنطقة، لشبكة "إي ار تي نيوز" اليونانية: "لقد قمنا بنقل نحو 1500 شخص في فنادق أخرى وصالات رياضة".

وتحقق إدارة الإطفاء بمساعدة الشرطة في سبب الحرائق، كما تم إرسال تعزيزات.

وقال جيورجيوس شانزاكيس نائب عمدة بلدة ايرابيترا: "لقد ساعدت المروحيات، ولكن الخطر ما يزال قائما".

وذكرت تقارير إعلامية أن بعض السكان تمكنوا من العودة إلى منازلهم.

وامتد الحريق سريعا بسبب الرياح القوية منذ أمس الأربعاء، مما يمثل تحديا كبيرا لجهود السيطرة عليه.

ومن المتوقع هبوب رياح قوية خلال الأيام المقبلة.