قال المسئول في حركة حماس في الخارج، باسم نعيم، إن حركته قدمت ردها للوسطاء ووافقت على المقترح الذي طرح، وتنتظر الآن رد إسرائيل.

واتهم نعيم، خلال بيان، رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالسعي إلى "مواصلة الحرب والإبادة والتطهير العرقي"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال نعيم إن على المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، التدخل ووضع حدٍّ لـ"عدم احترام القانون الدولي والحياة البشرية"، مما يُقوّض الأمن والاستقرار العالميين.

وفي وقت سابق، وافق وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الثلاثاء، على خطة احتلال مدينة غزة والتي قدمها إليه رئيس الأركان إيال زامير وهيئة القيادة العليا للجيش.

ستُسمى العملية "عربات جدعون 2"، وهي استمرار لعملية "عربات جدعون". وفي إطار الخطة، سيتم إرسال أوامر تجنيد أكثر من 60 الف جندي احتياط لتنفيذ الهجوم، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

كما تمت الموافقة على الاستعدادات اللازمة لاستيعاب السكان الذين سيُخلون مدينة غزة إلى الجنوب مع بدء العملية على المدينة، وفقا لما أوردته صحيفة يديعوت احرنوت العبرية.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قرر الجيش الإسرائيلي تبكير موعد استدعاء 60 ألف جندي من قوات الاحتياط، إضافة إلى تمديد خدمة 20 ألفًا آخرين لفترة 40 يوما إضافية.