ننشر قائمة الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام بحضور قادة أكثر من 20 دولة

- السيسي وترامب يرأسان القمة الإثنين المقبل لبحث إنهاء الحرب في غزة وتعزيز الاستقرار الإقليمي

كشف مصدر مسؤول عن قائمة الدول والمنظمات المشاركة حتى الآن في قمة شرم الشيخ للسلام، المقرر انعقادها غدًا، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور واسع لقادة ومسؤولي أكثر من عشرين دولة، إلى جانب رؤساء منظمات دولية وإقليمية بارزة.

وجاءت الدول التي أكدت مشاركتها كالتالي:

مصر، الولايات المتحدة، الأردن، تركيا، إندونيسيا، الإمارات، باكستان، الهند، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قبرص، اليونان، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، أذربيجان، إسبانيا، أرمينيا، والمجر.

كما يشارك في القمة سكرتير عام الأمم المتحدة، وأمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس المجلس الأوروبي، في ظل زخم دبلوماسي يعكس أهمية هذا الحدث الدولي.

وتهدف القمة إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعم الجهود الرامية لتحقيق سلام دائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط، وفتح مسار جديد نحو الأمن والاستقرار الإقليمي.

مشاركة دولية رفيعة المستوى

وأكد المصدر أن البرنامج المبدئي للقمة يتضمن لقاءً ثنائياً بين الرئيس السيسي والرئيس ترامب، يعقبه اجتماع جماعي للقادة، وصورة تذكارية، ثم كلمتا الافتتاح، على أن تُعقد لاحقًا لقاءات ثنائية على هامش القمة.

وأوضح المصدر أن مستوى الحضور يشمل ملوكًا ورؤساء دول، ونواب رؤساء، ورؤساء وزراء، ووزراء خارجية، ما يعكس الثقل الدولي للقمة ومكانتها على الساحة العالمية.

شرم الشيخ.. منبر السلام

وتستعد مدينة شرم الشيخ لاستقبال الوفود المشاركة وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، في مشهد يجسد الدور المصري المحوري في قيادة الجهود الدولية نحو تحقيق الأمن والسلام بالمنطقة.

ومن المنتظر أن تنتهي القمة بإصدار “إعلان شرم الشيخ للسلام”، الذي سيؤكد التزام الدول المشاركة بوقف الحرب في غزة، ودعم المسار السياسي العادل للقضية الفلسطينية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الأزمات الإقليمية وتحقيق الاستقرار العالمي.