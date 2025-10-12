مدبولي يتابع تقدم مشروعات الطاقة المتجددة ويؤكد دعم الدولة للتوسع في القدرات النظيفة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقات المتجددة، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن اللقاء يستهدف متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطاقة المتجددة، والجهود المبذولة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء، لاستيعاب القدرات الناتجة من مختلف مصادر الطاقة النظيفة.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ما يحظى به قطاع الطاقة المتجددة من اهتمام من جانب الدولة، والسعي المستمر لتوفير المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع الحيوي، نظراً لدوره في إتاحة الطاقة الكهربائية اللازمة لتلبية المتطلبات التنموية والاستهلاكية.

وخلال الاجتماع، قال المهندس محمود عصمت: "نستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2030، تمهيداً للوصول إلى 60% وفقاً للتحديثات الأخيرة على استراتيجية الطاقة بحلول عام 2040."

واستعرض عصمت، خلال الاجتماع، بياناً حول القدرات من الطاقات المتجددة (شمسي/ رياح/ بطاريات تخزين) التي سيتم إدخالها على الشبكة الموحدة من عام 2026 حتى عام 2030، وحجم الوفر في الوقود المتوقع نتيجة دخول هذه القدرات.

كما تناول وزير الكهرباء بالشرح موقف الأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الرياح والطاقة الشمسية.

وانتقل عصمت للحديث عن الدراسات الخاصة بتدعيم الشبكة القومية للكهرباء، في ضوء القدرات المستهدف الوصول إليها بحلول عام 2040 من مصادر الطاقة المتجددة.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى الجهود المبذولة خلال الفترة من 1/7/2024 وحتى 1/7/2025، لدعم شبكة نقل الكهرباء، موضحاً أنه فيما يتعلق بمحطات النقل، تم إنشاء 11 محطة جهد فائق بإجمالي سعة 4570 ميجا فولت أمبير، وإضافة سعات جديدة على جهد 500 ك.ف بقدرة 2000 ميجا فولت أمبير، إضافة إلى سعات جديدة على جهد 220 ك.ف بقدرة 3240 ميجا فولت أمبير، وإنشاء 4 محطات جهد عالٍ بإجمالي سعة 440 ميجا فولت أمبير، مع إضافة سعات جديدة على جهد 66 ك.ف بقدرة 797 ميجا فولت أمبير.

وفيما يتعلق بخطوط وكابلات النقل، أوضح أنه تم إنشاء خطوط وكابلات جهد فائق جديدة على جهد 220 ك.ف بإجمالي أطوال 406 كم، وتحويل أجزاء من الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية على جهد 220 ك.ف بإجمالي أطوال 11 كم، إلى جانب إنشاء خطوط وكابلات جهد عالٍ جديدة على جهد 66 ك.ف بإجمالي أطوال 272 كم للخطوط الهوائية و7.3 كم للكابلات الأرضية، فضلاً عن تحويل أجزاء من الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية على جهد 66 ك.ف بإجمالي أطوال 28 كم.