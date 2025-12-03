 الداخلية تكشف ملابسات فيديو لتعدي بعض أهالي الدقهلية على سارق مسجد - بوابة الشروق
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 8:00 م القاهرة
الداخلية تكشف ملابسات فيديو لتعدي بعض أهالي الدقهلية على سارق مسجد

وليد ناجي
نشر في: الأربعاء 3 ديسمبر 2025 - 7:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 ديسمبر 2025 - 7:36 م

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو يتضمن تعدى بعض الأهالى بمحافظة الدقهلية على أحد الأشخاص حال سرقته مروحتين من داخل أحد المساجد.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 3 ديسمبر الجارى تبلغ لمركز شرطة بلقاس بالدقهلية من (مؤذن المسجد المشار إليه) بتمكنه بمساعده الأهالى من الإمساك بأحد الأشخاص حال قيامه بسرقة مروحتين من داخل المسجد محل عمله ومحاولته الخروج من الباب الخلفى للمسجد وقيام الأهالى بتوثيقه بأحد أعمدة الإنارة المجاورة للمسجد والتعدي عليه بالضرب وتصوير مقطع فيديو بذلك.

وتم التحفظ على المسروقات ومرتكب الواقعة (عاطل له معلومات جنائية "مصاب بكدمات بالوجه" - مقيم بدائرة المركز) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وإخطار النيابة العامة والتي تولت التحقيق.

