 تعاني من مرض نفسي.. الداخلية تكشف ملابسات إلقاء سيدة نفسها من أعلى الدائري بأوسيم - بوابة الشروق
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 8:01 م القاهرة
تعاني من مرض نفسي.. الداخلية تكشف ملابسات إلقاء سيدة نفسها من أعلى الدائري بأوسيم

وليد ناجي
نشر في: الأربعاء 3 ديسمبر 2025 - 7:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 ديسمبر 2025 - 7:39 م

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن إلقاء إحدى السيدات بنفسها من أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بشتيل بالجيزة بزعم تعرضها للمضايقة من مجموعة من الشباب.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 3 ديسمبر الجارى تبلغ لقسم شرطة أوسيم بالجيزة من إحدى المستشفيات باستقبال (سيدة "مصابة بكسور وكدمات متفرقة")، إثر سقوطها من أعلى الطريق المشار إليه.

وبسؤال المصابة قررت بإقدامها على الانتحار لمعاناتها من اضطراب نفسى ونفت تعرضها للمضايقة من أى من الأشخاص، وأيد شهود الواقعة ما أقرت به المذكورة، كما تبين سابقة إيداعها بإحدى مستشفيات العلاج النفسى بعد إقدامها على محاولة الانتحار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وإخطار النيابة العامة والتي تولت التحقيق.

 

