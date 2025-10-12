هيئة عشائر غزة: العالم سيُصدم عند كشف الكارثة الحقيقية في القطاع بعد انسحاب إسرائيل

​أطلق المفوض العام للهيئة العليا لشئون العشائر في غزة، عاكف المصري، اليوم، مناشدة عاجلة شديدة اللهجة للمجتمع الدولي، مؤكداً أن حجم الدمار والكارثة الإنسانية في قطاع غزة سيفوق كل التوقعات بمجرد انسحاب قوات الاحتلال وكشف المشهد الحقيقي على الأرض.

​وقال المصري في تصريحه: "إن ما يشاهده العالم حالياً هو غيض من فيض. إن الكارثة الحقيقية في قطاع غزة لم تُكشف بعد بالكامل، وسيُصدم العالم أجمع عند رؤية الحجم الهائل والمدمر لما خلفه الاحتلال من دمار ممنهج للبنية التحتية، والمرافق الصحية، والمنازل، ولنسيج الحياة الإنسانية والاجتماعية."

​دعوة عاجلة للمجتمع الدولي ووكالات الإعلام لزيارة غزة

​وفي ضوء هذه المناشدة أطلق المفوض العام لهيئة العشائر دعوة عاجلة وصريحة إلى كافة وكالات الأنباء العالمية، والمؤسسات الإعلامية، والمنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية لزيارة قطاع غزة فوراً بعد أي انسحاب، وذلك للاطلاع بشكل مباشر ومحايد على عمق الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

​وأضاف المصري: "ندعو كل صاحب ضمير حي وكاميرا حرة إلى القدوم، لنقل الحقيقة كما هي دون رتوش. هذه مسؤولية أخلاقية وإنسانية. يجب على العالم أن يرى بعينه الدمار الذي طال كل شيء، والذي يرقى إلى مستوى جرائم حرب موثقة ومكشوفة."

​وشدد المفوض العام على أن العشائر الفلسطينية ستعمل بكل طاقتها، بالتنسيق مع كافة الجهات، للمساهمة في جهود الإغاثة ورفع الأنقاض وبدء إعادة إعمار ما يمكن إنقاذه، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة تقديم الدعم الدولي العاجل والغير مشروط لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة مئات الآلاف من أبناء القطاع.